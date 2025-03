Ilgiorno.it - Il cinema arriva tra i banchi. Buoni per bambini e famiglie

L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani e i loro cari al mondo del, offrendo momenti di svago e condivisione a un prezzo speciale. A questo proposito il Comune, in collaborazione con il“le Giraffe“ di Paderno Dugnano, ha annunciato che a partire da sabato ledeiche frequentano le scuole dell’infanzia e le primarie della città, che hanno depositato in Comune un’attestazione Isee fino a 17mila euro, potranno usufruire di un coupon nominale valido per l’intero nucleo familiare, che consente di assistere alla proiezione di qualsiasi film in programmazione al prezzo agevolato di 5 euro per ciascun componente. Il coupon è valido tutti i giorni, per una sola proiezione al giorno, fino al 31 dicembre. "Abbiamo voluto offrire alleun’occasione speciale per trascorrere del tempo di qualità insieme, scoprendo la magia dela un costo accessibile", ha dichiarato Laura Caldan, assessora all’Istruzione e coscienza civica del Comune di Varedo.