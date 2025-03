Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena e il tabù del dopo sosta. Tre pareggi e una sconfitta al rientro

Bianconeri a caccia della prima vittoriala. Il campionato si è fermato per l’ultimo stop previsto in questa stagione per gli impegni delle nazionali e alla ripresa, il 30 marzo, quando al Manuzzi arriverà la Juve Stabia, il Cavalluccio cercherà di centrare un successo finora mai arrivatole interruzioni. Una prassi cominciata a inizio settembre quando ci fu il primo fermo del calendario. Ilci arrivòl’amarissima caduta a La Spezia, 2-1 con i gol dei padroni di casa segnati negli ultimi dieci minuti di gara che ribaltarono il vantaggio iniziale di Berti, e alla ripresa, il 13 settembre, solo un pari interno nel derby contro il Modena, allora allenato da Pierpaolo Bisoli: 2-2 con vantaggio emiliano di Pedro Mendes, quindi sorpasso bianconero con i due gol su rigore di Shpendi eo definitivo di Zaro a metà ripresa.