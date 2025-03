Agi.it - Il centrodestra risale nei sondaggi politici. L'ultima Supermedia

AGI - Nonostante i continui sviluppi sul piano della politica internazionale – che movimentano, peraltro non da soli, la cronaca politica interna – il panorama delle intenzioni di voto degli italiani conserva una stupefacente stabilità. Anche nella Supermedia di questa settimana, infatti, non si apprezzano particolari variazioni per quanto riguarda i singoli partiti. Fratelli d'Italia è sempre il primo partito con poco meno del 30%, seguito dal Partito democratico (distanziato di quasi 7 punti), dal Movimento 5 stelle (che vale poco più della metà del Pd), e da Forza Italia e Lega, distanziati tra loro da meno di un punto, a cavallo tra l'8 e il 9 per cento. Le oscillazioni più robuste, questa settimana, sono quelle di Forza Italia (in positivo) e del Movimento 5 Stelle (in negativo).