Quotidiano.net - Il caso Equalize. La difesa di Pazzali al Riesame: "Mai chiesti dossier sui politici"

Nessun report sucome l’ex premier Matteo Renzi o i ministri Santanchè e Salvini. Le intercettazioni in cui l’autosospeso presidente di Fondazione Fiera Milano e titolare dell’agenzia di investigazioniEnricoparla di ricerche sulla famiglia del presidente del Senato Ignazio La Russa, suo amico di vecchia data, vengono spiegate dallacome tentativi di "verificare il funzionamento" della piattaforma Beyond "ritenendo, come dimostrato, che accedesse solo a dati pubblici", testando così "l’efficienza nel formulare risultati attendibili".veniva "estromesso volontariamente" dall’ex poliziotto Carmine Gallo (morto lo scorso 9 marzo) e dall’hacker Nunzio Samuele Calamucci "dalla gestione della società e veniva tenuto all’oscuro degli accessi allo Sdi", la banca dati in uso alle forze dell’ordine, "e di qualsivoglia eventuale ulteriore attività illecita".