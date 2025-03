Il caso Curfew, nuova serie Paramount+

Leggi su Corrieretoscano.it

Basata sul romanzo di Jayne Cowie after dark,è lain 6 puntate che sta facendo discutere tutti.Categorizzata comedistopica-polizzesca,è ambientata in un mondo utopico dove si predilige la sicurezza delle donne alla liberta degli uomini e viene imposto loro un coprifuoco per evitargli di molestare le donne di notte.E questo non è tutto: gli uomini sono anche tracciati tramite una cavigliera elettronica, controllati quotidianamente al Centro per la sicurezza femminile e sottoposti a visite psicologiche prima di iniziare una convivenza con una donna.Laprende però una piega inaspettata quando, nonostante tutti i tentativi di ridurre la violenza maschile, una donna viene uccisa ed esposta di fronte al Centro per la sicurezza femminile, il che porta a pensare che l’assassino sia proprio un uomo.