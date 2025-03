Metropolitanmagazine.it - Il batterista dei Guns N’ Roses, Frank Ferrer, abbandona il gruppo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

N’hanno annunciato a sorpresa che ile la band prenderanno strade separate. «Lo ringraziamo per l’amicizia, la creatività, la solidità mostrata negli ultimi 19 anni», si legge nel comunicato ufficiale, «e gli auguriamo di avere successo nel prossimo capitolo del suo viaggio musicale». Le loro parole, insomma, fanno pensare a una separazione del tutto amichevole.Non ci sono ancora notizie su chi sarà il suo sostituto nel tour Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, in partenza il primo maggio in Corea del Sud. Axl Rose e soci si esibiranno in tutto il mondo, inclusa l’Italia, dove suoneranno il 12 giugno, in occasione del festival musicale Firenze Rocks. Ad aprire il loro live saranno i Rival Sons.e gli anni neiN’Classe 1966, forsenon è celebre come i suoi predecessori Steven Adler o Matt Sorum, ma può vantare la più longeva militanza alla batteria nella storia della band statunitense.