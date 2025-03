Corrieretoscano.it - Il 5&5 Livornese: tradizione, passione e storia in un piatto

LIVORNO – Il 5&5 è uno dei piatti più iconici e rappresentativi della cucina, simbolo dellaculinaria locale. Un panino semplice, ma al contempo ricco die cultura, che ha attraversato decenni di evoluzione senza mai perdere la sua essenza. Ma cos’è esattamente il 5&5, e perché è così amato dai livornesi?Il 5&5 è un panino composto da due ingredienti principali: la torta di ceci e il pane, solitamente chiamato francesino. La torta di ceci (mai fare l’errore di chiamarla cecina o farinata quando si è in territorio), è un impasto a base di farina di ceci, acqua, olio d’oliva, sale e pepe, cotto al forno in una teglia. Il 5&5 prende il suo nome proprio dal costo storico di questi due ingredienti: 5 centesimi per la torta di ceci e 5 centesimi per il pane, un prezzo che negli anni ’30 del Novecento permetteva a chiunque di mangiare un pasto sostanzioso e gustoso senza spendere troppo.