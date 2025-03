Lanazione.it - Il 19enne suicida: "Era in giri pericolosi". Si cercano i contatti

Una rete che nel virtuale si sarebbe conosciuta e che nel virtuale avrebbe messo in atto truffe più o meno consistenti. Con false compravendite, phishing, carte di credito clonate o fittizie. Rete di cui avrebbe fatto parte anche Andrea Prospero, lo studentedi Lanciano, trovato morto a Perugia il 29 gennaio. E, secondo la Procura del capoluogo umbro, istigato al suicidio da un 18enne romano, conosciuto sempre online, che lo avrebbe "accompagnato", messaggio dopo messaggio, a superare le ultime reticenze e a morire per effetto dell’ossicodone ingerito. Ossicodone, ancora una volta, acquistato tramite un altro contatto virtuale. Il presunto fornitore di oppiodi è indagato per detenzione ai fini di spaccio. È sulla ricostruzione di questa rete che gli sforzi degli investigatori si starebbero ora concentrando, a fronte anche dei dati provenienti dai cinque cellulari e dalle 46 sim card recuperate nella stanza in affitto dove Andrea è stato trovato morto.