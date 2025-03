Amica.it - Ikigai, Kintsugi e Wabi Sabi: l’approccio della filosofia giapponese alla bellezza

Abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare la K-beauty, non solo in termini di prodotti per la skincare, ma anche labase di questo fenomeno. Anche la C-Beauty trova le sue radici nella tradizione, ma con un approccio differente, più minimalista, se vogliamo. E lo stesso vale per la J-Beauty che, proprio come gli altri due famosi approcci, non si riduce a una semplice routine di skincare.sono ormai parole di uso comune, ma sono solo dei principi filosofici profondamente radicati nella cultura del Sol Levante. Tutt’altro. Riflettono infatti pratiche di curapelle che mirano a preservare, riparare e valorizzare lanaturale, dimostrando quanto la culturasia importante, tanto da pervadere ogni ambito.