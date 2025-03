Thesocialpost.it - Ignazio Moser sogna un figlio con Cecilia Rodriguez: “Lo desideriamo tanto, ma non ci riusciamo”

Leggi su Thesocialpost.it

si confessa. Parla del padre, Francesco. Il loro rapporto è cambiato. «Ho sempre idolatrato mio papà». Francesco è un duro. «Mi ha insegnato a non mollare mai».Leggi anche: Lutto per la morte dell’attrice, protagonista di uno dei più grandi capolavori del cinema: “Mamma non c’è più”Difficoltà e cambiamentiricorda l’infanzia. Francesco era sempre impegnato. «Il nostro rapporto si è rinnovato». Prima,non lo chiamava. Adesso, è una routine. Il padre non accettava la sua scelta. Dal ciclismo allo spettacolo. «Un momento che ha segnato le nostre vite è stato il mio matrimonio». Francesco ha pianto.Leggi anche: “Corri Helena, presto!”. Calma rotta al Grande Fratello, MaVi lo ha visto e si è precipitata a informarla: il desiderio di un«La mia paternità dovrà ancora aspettare».