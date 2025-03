Thesocialpost.it - Ignazio Moser, il rapporto con il padre e la voglia di paternità: “Ci stiamo provando ma non va”

Uncostruito sulle due ruote, ma anche su valori familiari, conflitti, riscoperte e tenerezze inaspettate. È quello trae suoFrancesco, per tutti “Checco”, una delle leggende del ciclismo italiano. Un’eredità fatta non solo di vittorie, come il Giro d’Italia, un campionato del mondo su strada e uno su pista, ma anche di insegnamenti silenziosi e affetto trasmesso più con i gesti che con le parole. Quanto al desiderio di ampliare la famiglia,e Cecilia Rodriguez stanno ancora affrontando un percorso delicato: “La nostradovrà aspettare, è un argomento sensibile per noi. Cida anni, lo desideriamo tantissimo”.“Ho sempre idolatrato mio, era quasi una figura mistica per me”, raccontain un’intervista al Corriere della Sera, ricordando come da bambino fosse affascinato da quella figura instancabile divisa tra sport, politica e impresa.