Iai, il colosso israeliano della Difesa fa profitti record e punta su Wall Street

Bilancio daquello del 2024 per Israel Aerospace Industries (Iai), il maggior conglomeratodel settoreche oraanche a sbarcare in Borsa direttamente dalla porta principale, a. Per il gruppo del settoree dell’aerospazio completamente controllato dal Governo di Israele, si tratta di un passaggio importante per potersi consolidare come grande player nel mercato globale, alimentato in questa fase critica di conflittualità geopolitica dal boom globale delle spese militari, soprattutto nei Paesi partner di Israele in Europa e Vicino Oriente.Nel 2024 il fatturato di Iai è cresciuto del 15% a 6,1 miliardi di dollari, trainato da un’analoga crescitadivisione militare: 5,1 miliardi di dollari gli introiti da procurement legato alle forze armate, oltre un terzo dei quali, 2 miliardi di dollari, garantiti dalle richieste dell’Israel Defense Force impegnata nei vari fronti di guerra incentrati attorno al conflitto a Gaza.