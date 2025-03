Iacometti | i dolori del giovane Elkann chiacchiere e zero impegni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tutto si può dire tranne che Johnsi sia sottratto al suo impegno. Dopo mesi di rinvii e di attese, il rampollo della famiglia Agnelli si è finalmente presentato in Parlamento affiancato da un nutrito drappello di manager (il responsabile del mercato Europa, Jean-Philippe Imparato, la responsabile del mercato Italia, Antonella Bruno, il numero uno di Alfa e Maserati, Santo Ficili, e la responsabile acquisti Monica Genovese) e in due ore e mezzo di audizione ha travolto i presenti con una valanga di dati, spiegazioni, scenari e prospettive obiettivamente difficile da mandare giù e metabolizzare in poco tempo. La sensazione, però, è che nel turbinio di informazioni snocciolate senza soluzione di continuità il presidente di Stellantis abbia omesso di comunicare con chiarezza quello che un po' tutti volevano sentire: il piano del gruppo per fermare la desertificazione degli impianti, far ripartire la produzione e riportare in fabbrica i lavoratori.