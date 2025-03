I vigili lo multano e lui dà fuoco al comando | denunciato 53enne di Varese

Leggi su Open.online

Tanica di benzina in mano e cappuccio della felpa calato sugli occhi a coprire parzialmente il volto. Poi, intorno alle 2.30 dello scorso 12 ottobre, si scatena un incendio aldi polizia locale di Oggiona con Santo Stefano, in provincia di. Il presunto responsabile, un operaio di 53 anni residente in zona, è statoper tentato incendio doloso e danneggiamento in seguito a incendio. Alla base del gesto ci sarebbe una multa considerata ingiusta o troppo salata.Le indagini degli inquirentiLa lista dei danni è breve: una finestra, un muro e il pavimento di fronte all’ingresso del. E che si trattasse di incendio doloso gli inquirenti lo avevano fin da subito ipotizzato. Mancava il sospettato, che ora è stato individuato anche grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza che lo immortalano mentre, con una tanica di benzina in mano, tenta di mandare in cenere l’edificio delle forze dell’ordine.