Ilrestodelcarlino.it - I Verdi a Unica Reti: "Con gli utili si limitino le perdite d’acqua"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tesoretto di 5 milioni di euro derivante dalla gestione dellepubbliche idriche e del gas da parte di, la società che le gestisce per le trenta amministrazioni municipali della provincia di Forlì-Cesena, rappresenta soldi che "dovrebbero essere investiti per il miglioramento e l’adeguamento delle, piuttosto che in dividendi per i Comuni". Ad affermarlo sono i portavoce di Europa Verde Forlì Cesena, Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi, in riferimento alle dichiarazioni fornite dal presidente della società pubblica Stefano Bellavista in audizione in commissione comunale a Forlì la scorsa settimana. Isottolineano come siano stati investiti 10 milioni di euro da parte della Regione per la riduzione della dispersione idrica nella nostra provincia, dispersione che nel 2024 era calcolata ancora pari a una quota del 24,8%.