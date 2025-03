Ilfattoquotidiano.it - I tifosi della Narnese e la tentazione della carne: bistecche e ossa contro gli avversari in campo – Domeniche bestiali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ora: ci rendiamo conto che se noi cominciassimo un episodio di questa rubrica parlando di Montale ci verrebbe opposta la classica critica radical chic “Ma tra gli stopperacci di terza categoria e gli energumeni cosa c’entra Montale?”. Critica legittima. Ma è esattamente quello che faremo. Più o meno. Sì perché Montale chiamava “Ossi di seppia” una sua raccolta poetica, noi, che siamo pur sempree non “Ledel poeta” abbiamo comunque velleità artistiche, ma non così raffinate e quindi pensiamo a “Ossi di manzo”, che le americanate tipo “Tomhawk” o “T-Bone” ci fanno schifo.OSSI DI MANZOLa premessa necessaria è che in caso di “eh ma si scrivee non ossi” si subirà a domicilio lo stesso trattamento riservato dai(Eccellenza Umbra) agli