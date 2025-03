Ilrestodelcarlino.it - I sofisticati "My Gypsy Soul" al teatro Verdi di Poviglio

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo, stasera dalle 21 aldi via Mattei in centro a, con la rassegna "Jazz Like Teen Spirit". In scena la cantante Lara Luppi, una delle più belle voci swing femminili, accompagnata da Luciano Poli alla chitarra, Mauro Sereno al contrabbasso, uniti nel trio "My" per dar vita a una performance originale di Jazz Manouche eJazz. Una serata che propone uno stile musicale melodico cadenzato che trova massima espressione negli strumenti a corda e trae la origine dall’irripetibile esperienza artistica del geniale chitarrista Django Reinhardt, che ha unito l’antica tradizione musicale zingara al jazz americano. Un’autentica fusione fra la creatività espressiva dello swing americano e le sonorità del valzer musette francese.