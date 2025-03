Linkiesta.it - I sessant’anni di Dune e l’eterna illusione di un messia salvatore

Il deserto non dimentica.Né Frank Herbert nel 1964 quando concepì il raccontoWorld per la rivista Analog (apparso come romanzo l’anno successivo), avrebbe forse immaginato chedopo la sua creatura sarebbe stata un faro oscuro per decifrare il caos del XXI secolo. Oggi, mentre Denis Villeneuve prepara il terzo capitolo della sua trilogia cinematografica, quel pianeta di sabbia e sangue chiamato Arrakis è più vivo che mai: una mappa cifrata per navigare guerre per le risorse, ascesa del fanatismo e l’ossessione tecnologica che ci divora.Herbert, giornalista ambientale prima che romanziere, iniziò a cristallizzare il suo universo fantascientifico osservando lemobili dell’Oregon. Era il 1957: l’America scopriva il consumismo, il Medio Oriente scontava precari equilibri.