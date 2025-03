Ilrestodelcarlino.it - I segreti del Gigante

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 marzo 2025 – Dalla genesi come prima fontana di Bologna ai caroselli dei giorni nostri, quando i tifosi si radunano attorno al ?igànt per addobbarlo di sciarpe rossoblù o magliette della Nazionale, fino alla scelta dello stemma per la casa automobilistica Maserati. Il Nettuno è tra i simboli della città, ma com’è nato? Chi l’ha voluto e commissionato e chi l’ha realizzato? Come mai, nel corso degli anni, sono stati necessari vari interventi di restauro? E perché ogni tanto viene protetta da una ‘gabbia’? Sono solo alcune delle curiosità che aleggiano attorno al colosso bolognese per eccellenza, ancora oggi tutta da scoprire. “Nel 1563 ci fu l’idea di realizzare una piazza con una fontana proprio tra il palazzo comunale e Palazzo Re Enzo – racconta Marco Poli, storico e giornalista, tra i massimi conoscitori deie degli aneddoti cittadini –.