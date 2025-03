Ilfattoquotidiano.it - I ‘no, grazie’ a Trump potrebbero presto aumentare. Il suo delfino però è già pronto

E cosìè all’opera, indefessamente, su tutti i fronti. Le minacce, i ricatti e il modello del “do ut des” a suon di sanzioni, dazi e ultimatum sono pane quotidiano alla Casa Bianca. Eppure, stavolta qualcosa sembra scricchiolare: il mondo comincia a non inginocchiarsi più di fronte agli ordini del tycoon con la cravatta rossa, lui unico pacifista oltre a Papa Francesco (soltanto metterli sulla stessa riga fa orrore: Don non pensa a salvare vite ma alle terre rare). Con l’eccezione della Meloni, annuente a tutto ciò che èiano (in gara di opportunismo con Salvini) e in attesa di essere convocata a Washington in veste di unica leader europea col cappello MAGA. Non facciamoci illusioni, sappiamo come stanno le cose. Che l’Ue sia uno stato federale, con un capo del governo, un ministro degli Esteri, della Difesa e un parlamento vero, e che il no apossa essere fermo, o perlomeno si possa negoziare da pari a pari, non accadrà mai.