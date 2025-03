Davidemaggio.it - I giudici del Serale di Amici 2025

Maria De Filippi ha deciso di rimettere mano alla giuria di. Dopo due anni, cambia il terzetto dichiamati a votare la nuova gara a squadre del, al via su Canale 5 sabato 22 marzo, che porterà alla proclamazione del vincitore della 24° edizione del talent show.Confermato Cristiano Malgioglio, al posto di Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ci saranno Amadeus ed Elena D’Amario.Il ritorno di Amadeus su Canale 5La presenza di Amadeus nella giuria deldiè un fatto che oggi non sorprende più di tanto ma fino a qualche mese fa era decisamente inimmaginabile. L’avventura a Warner Bros. Discovery, d’altronde, non è iniziata nel migliore dei modi (il Music Party non ha brillato, Chissà chi è è stato chiuso e La Corrida ha portato a casa risultati solo sufficienti) e in attesa di vedere come andrà con i prossimi progetti l’ex patron del Festival di Sanremo ‘cede’ alla chiamata di Maria.