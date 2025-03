Lanazione.it - "I giovani sono la linfa dell’artigianato"

"Abbiamo messo al centro un obiettivo importante, quello di essere attrattivi per tutti i, abbiamo bisogno della loro sensibilità per poter essere protagonisti di un mondo che cambia ma dove l’artigianato è al primo posto".le parole di Massimo Granelli, presidente nazionale di Confartigianato, l’estratto dell’iniziativa "Intelligenza Artigiana, valore per l’Italia", il grande evento nazionale di Confartigianato che si è tenuto ieri alle 17, al Caurum Hall di Arezzo Fiere. Sul palco sialternati interventi su temi economici, didattici e sociali rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Studenti e studentesse di alcune scuole del territorio, motoredel futuro,stati gli ospiti speciali della manifestazione. L’iniziativa ha preso il via con l’intervento del presidente di Confartigianato Toscana Ferrer Vannetti.