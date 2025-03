Sport.quotidiano.net - I giovani. Lorenzo Tosto. Il gioiellino azzurro è stato premiato come “promessa“

azzurri continuano a far parlare di sé: l’ultimo è. Prodotto del vivaio, infatti, il difensore classe 2006 èinsignito del Premio Maestrellidel calcio. "Empoli per un giovane è una realtà ideale per crescere, ti permette di migliorare e di sbagliare, ti sostiene nei momenti di difficoltà – ha dichiaratoa margine della 40esima edizione del Trofeo andata in scena a Montecatini –. Per un ragazzo è una grande opportunità. Per chi,me, è cresciuto nel settorele è un orgoglio essere in pianta stabile in prima squadra. Lavoro quotidianamente in un gruppo unito e di bravi ragazzi. Anche solo osservando i miei compagni di squadra che giocano nel mio ruolo posso imparare tanto. Fa piacere aver ricevuto un premio del genere, vedendo anche i premiati nelle edizioni precedenti: è un riconoscimento importante e ne sono felice – ha concluso –.