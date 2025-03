Linkiesta.it - I fondi speculativi investono nelle cause contro le normative ambientali

Leggi su Linkiesta.it

Una pratica che arriva dal diritto anglosassone sta sostenendo gli interessi dei grandi gruppi che si occupano di combustibili fossili ed estrazione mineraria, unendo industria e finanzal’applicazione delle nuove direttive per la transizione ecologica e la tutela degli ecosistemi introdotte dagli Stati di tutto il mondo. Si tratta del litigation funding, un’azione di finanziamento delleversie legali da parte di terzi, che sta prendendo piede anche fuori dai Paesi che si rifanno alla common law. In genere, il meccanismo è il seguente: un fondo di investimento specializzato copre le spese legali di una delle parti che si scontrano in una causa legale, in cambio di una percentuale sul risarcimento ottenuto in caso di vittoria. Una recente indagine del Guardian ha rivelato che il litigation funding è diventato sempre più popolare nel campo dell’Investor to State Dispute Settlement (Isds), strumento che consente alle aziende di adottare misure legaliil potere pubblico se ritengono di aver ricevuto un trattamento scorretto.