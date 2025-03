Liberoquotidiano.it - "I figli saranno fieri di papà!". Corna, battutaccia di Edoardo Vianello (e Balivo non gradisce)

Leggi su Liberoquotidiano.it

è riuscito a far spazientire Caterina. Al centro della puntata de La Volta Buona in onda giovedì 20 marzo un fattaccio di. Tra gli ospiti anche Simona Guatieri, di recente al centro del gossip a causa del ‘triangolo' tra lei, suo marito Keita Baldè e Wanda Nara. Alcuni anni fa il consorte ha avuto una relazione parallela con la conduttrice argentina, ai tempi sposata con Mauro Icardi. La donna ha ammesso alla conduttrice di Rai 1 di avere un timore: che in futuro ipossano scoprire quanto accaduto attraverso internet. "Non potrò che spiegare tutto e cercare di raccontare la verità", ha detto la donna scatenando una battuta fuori luogo di. "I- ha tuonato il cantante -del". Da qui la reazione dellache ha bacchettato non poco il cantautore: "No! No, non si scherza su queste cose! Anzi, lei ha tutta la mia solidarietà.