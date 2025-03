Lanazione.it - I figli fuggiti a Firenze da Gaza, il babbo li riabbraccia per la Festa del Papà

, 20 marzo 2025 – Finalmente insieme dopo mesi di lontananza. Il tutto in una ricorrenza speciale, quella delladel. E’ stata davvero una giornata speciale per une i suoi due, tornati ad abbracciarsi nonostante l’incubo della guerra in Medio Oriente. E’ successo nell’appartamento a Villaggio Novoli dove è ospitata una famiglia rifugiata da: i bambini e la mamma sono arrivati al'estate scorsa tramite i corridoi umanitari sanitari, mentre il padre era rimasto a. I piccoli e la donna erano stati assegnati dalla Prefettura a una struttura di accoglienza per richiedenti asilo gestita dalla cooperativa il Girasole, poi hanno trovato alloggio in uno degli appartamenti del progetto Case Preziose, grazie alla collaborazione tra Il Girasole e il Consorzio Fabrica.