Ilfattoquotidiano.it - I due sopralluoghi, poi il furto in 5 minuti: “Tutto pianificato con cura, ma i ladri hanno fatto un errore”. Così è stato rubato il water di Cattelan

Volevano emulare Robin Hood, malasciato troppe tracce. Un tribunale inglese ha condannato tre uomini per ile la vendita di “America“, il celebred’oro 18 carati realizzato dall’artista padovano Maurizio. L’opera, del valore di 4,8 milioni di sterline, era stata trafugata all’alba del 14 settembre 2019 da Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, la casa natale di Winston Churchill, dove era esposta (e funzionante) come parte di una mostra.La giuria della Oxford Crown Court ha dichiarato Michael Jones, 39 anni, colpevole dicon scasso e Fred Doe, 36 anni, colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla conversione o al trasferimento di proprietà criminali. Bora Guccuk, 40 anni, èinvece assolto dall’accusa di associazione a delinquere. Un quarto uomo, James Sheen, 40 anni, operaio che lavorava per Jones, si era già dichiarato colpevole dicon scasso.