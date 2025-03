Ilgiorno.it - I danni dell’alluvione del 2022. Ristori e opere, qualcosa si muove

I risarcimenti per le famiglie alluvionate di Niardo, Braone e Ceto sono più vicini. Nei giorni scorsi nella sede della Regione a Milano si è svolto l’incontro voluto dal sindaco Ivan Markus per fare il punto sulle varie tematiche riguardanti l’alluvione del. L’incontro si è svolto nell’ufficio dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi alla presenza del sindaco di Braone Sergio Mattioli, di diversi tecnici della Regione, di Ferrovie Nord Milano, del consigliere regionale Diego Invernici e dell’assessore regionale alla Protezione civile Giovanni Ghirardi. Sono stati discussi diversi temi, tra cui iper famiglie e aziende, che hanno subito un danno di circa 13 milioni. Recentemente il Governo ha stanziato le risorse per far fronte alle richieste di risarcimento: ci vorranno ancora diversi mesi, ma la procedura è iniziata.