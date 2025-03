Iodonna.it - I casi di morbillo registrati in Europa negli ultimi mesi mostrano un notevole aumento rispetto al 2023. Perché è importante non abbassare la guardia? Abbiamo fatto il punto con l'esperto

Leggi su Iodonna.it

Dopo l’epidemia che ha colpito il Texas a fine gennaio, anche insi torna a parlare di. Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie (ECDC), ilè in forte ripresa in diversi Paesi dell’Unione Europea. Dopo il calo osservato durante il periodo del Covid-19, nelsono tornati a salire, raggiungendo un totale di 32.265 contagi tra febbraio 2024 e gennaio 2025. Tra i Paesi più colpiti, con 1.097, c’è proprio l’Italia seconda solo alla Romania (27.568). A seguire Germania (637), Belgio (551) e Austria (542). Vaccinazioni per gli adolescenti: tutto quello che c’è da sapere X «Questo è certamente il segnale di una perdita di adesione alla vaccinazione – spiega il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario d’azienda dell’IRCCS Ospedale Galeazzi- Sant’Ambrogio.