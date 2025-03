I Boston Celtics sono stati venduti alla cifra record di 61 miliardi di dollari

Agi.it - I Boston Celtics sono stati venduti alla cifra record di 6,1 miliardi di dollari

AGI - Il franchise più famoso nella storia del basket professionistico cambierà presto proprietario. Oggi un gruppo guidato da Wyc Grousbeck, il proprietario dei, ha annunciato un accordo per vendere la squadra a una cordata guidata da William Chisholm, co-fondatore e managing partner della società di private equity californiana Symphony Technology Group. L'accordo stima il valore deia 6,1di, il che rappresenta il prezzo più alto pagato per una squadra nella storia dello sport americano, superando la vendita per 6,05didella squadra di football americano dei Washington Commanders nel 2023. Il gruppo di investitori di Chisholm include Sixth Street, una gigantesca società di investimenti e prestatore privato, e il dirigente immobiliare Bruce A.