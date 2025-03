.com - I Baustelle pubblicano il singolo L’arte di lasciar andare

Escedi, il nuovodei, ultimo antipasto in vista dell’album El GalacticoEscedi, il nuovodeiche esplora le sfide esistenziali e le difficoltà di vivere nel mondo contemporaneo. Il brano affronta il tema della foga della vita moderna, che porta a girare a vuoto come “trottole”, sempre alla ricerca di un senso. Il brano tratta di un livello di frenesia che può spingere al tormento: “Penso che come esseri umani siamo tutti noi agitati da demoni che ci spingono alla ricerca spasmodica del senso, e che spesso ci fanno girare a vuoto come trottole” afferma Francesco Bianconi. Il testo esplora un concetto profondo e filosofico, quello di accettare la propria mortalità, un tema che si intreccia con le sonorità leggere ma incisive del brano.