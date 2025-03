Fanpage.it - I 6 segreti per crescere bambini che amano imparare: “Più autonomia e niente interrogatori sulla scuola””

Moltie ragazzi perdono interesse per la scuola già nei primi anni. Secondo gli esperti però, i genitori possono aiutare i propri figli a ritrovare la curiosità smarrita, a patto di non esercitare pressioni eccessive, che spesso ottengono l'effetto opposto. Il segreto per riuscire in questa impresa? Favorire l', dialogo e le connessioni tra studio e interessi personali.