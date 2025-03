Ilgiornale.it - Hyundai Tucson HEV 2025: rivoluzione all'interno e i consumi rimangono bassi

Tutto nuovo l’abitacolo e piccoli aggiornamenti esterni per uno dei suv ibridi più apprezzati del mercato. Non cambia la meccanica full-hybrid, che riconferma gli ottimisoprattutto in città. “Scaccia” la nostalgia del diesel, che comunque rimane in gamma.