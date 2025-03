Juventusnews24.com - Huijsen Bournemouth, ci prova anche una big di Serie A? Tentativo per l’ex Juve: tutte le cifre e i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ciManna? C’è il Napoli sulle tracce delntus, finito sui radar delle big europeeIl giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, lancia l’indiscrezione su: ci sarebbe già stato un contatto tra Napoli eper. Il ds Manna è sulle tracce di uno dei suoi pupilli, portato in bianconero proprio daldirigente dellantus Next Gen. Il club inglese, però, spara altissimo: la richiesta è di 60 milioni di euro.QUOTE ITALIA GERMANIA – Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’Italia di Spalletti incrocia la Germania a San Siro. La quota 0.5 GOL TOTALI (almeno un gol segnato nella partita) è data a 8 invece che a 1.