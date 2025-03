Zonawrestling.net - Homicide annuncia il ritiro per un problema al cervello, CM Punk lo omaggia

Scoperta una cisti al: stasera l’ultimo match della carrieraUna seria questione medica ha portatoalla decisione di ritirarsi dalla competizione sul ring. La leggenda della ROH disputerà l’ultimo match della sua carriera stasera (20 marzo), facendo squadra con Bull James contro Mike Santana e Afa Jr. in uno show della promotion indipendente Outlaw Wrestling.Prima dell’incontro,ha pubblicato un post su Facebook spiegando che il motivo per cui ha deciso di abbandonare il ring è perché i medici hanno trovato una cisti nel suo. I continui viaggi e i colpi subiti sul ring stavano causando un peggioramento del.“Non posso credere di dover dire addio, non solo a un lavoro ma alla passione, allo sport del wrestling”, ha scritto(Dee Erazo).