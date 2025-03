Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong, l’uscita è vicina? Un noto leaker potrebbe aver svelato la finestra di lancio

Dopo tanti anni di attesa e speculazioni,finalmentee unadiconcreta. Ebbene sì, secondo Extas1s, uno degli insider del settore ritenuti più affidabili, il gioco dovrebbe arrivare su Xbox Game Pass entro e non oltre giugno 2025. Ilha condiviso questa indiscrezione nel corso di un nuovo video, dedicato ad una sorta di riepilogo dei titoli in arrivo nel celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft, alimentando le speranze di chi attende impazientemente il sequel del capolavoro indie di Team Cherry.Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale, questa nuova voce di corridoio si allinea con precedenti dichiarazioni secondo cui il gioco sarebbe previsto per il 2025. Inoltre, la presenza nel Game Pass alsuggerisce cheessere annunciata a breve, magari durante un evento come l’Xbox Games Showcase.