Ho paura di non riuscire a trovare il mio posto nel mondo

Può capitare a tutte di sentirsi fuori, inadeguate o addirittura inferiori rispetto agli altri. È un’emozione comune, che spesso viene vissuta in solitudine e con imbarazzo. Quando se ne parla con qualcuno, capita di ricevere frasi che aumentano il disagio, come “Su con la vita! Pensa alla salute!”, “Sei giovane, ma cos’hai da lamentarti?”, “È perché non sai valorizzarti.” e via di falsi incoraggiamenti e malcelato disinteresse. Così si preferisce tenersi lo smarrimento per sé, camuffandolo con sorrisi di convenienza. Ma allora come si fa ail proprionel?Ricominciamo da noiSiamo tutte più o meno esposte alle pressioni delle aspettative sociali che ci spingono verso obiettivi condivisi e approvati, come essere belle, attive, in forma e popolari,un lavoro ben remunerato, avere un partner stabile, avere figli e mantenere un perfetto equilibrio tra vita privata e professionale.