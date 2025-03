Harry Kane richiede un approccio spietato dall’Inghilterra e invita i giocatori a scavarsi a vicenda

Leggi su Justcalcio.com

afferma che i giocatori dell'Inghilterra devono avere "conversazioni scomode" e "conflitto" se vogliono progredire come squadra. Il nuovo capo Thomas Tuchel ha parlato a lungo della necessità di un miglioramento insieme se i tre leoni devono sfidare le finali della Coppa del Mondo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico in 15 mesi. Unisciti a noi dal vivo da @SpuRuSofficialGround di addestramento da ascoltare da Thomas Tuchel, seguito dal capitano @Hprima della partita di domani contro l'Albania https://t.co/qbg52lhfjv– Inghilterra (@england) 20 marzo 2025 Il capitano ha sottolineato che era attualmente un gruppo affiatato, ma ha ammesso che potrebbe essere un po' più conflittuale se l'Inghilterra vincesse un trofeo importante per la prima volta in 60 anni.