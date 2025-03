Cultweb.it - Harland Sanders, inventore di KFC, era un vero colonnello? La sua storia fu incredibile

Ilè noto come l’di KFC (Kentucky Fried Chicken), uno dei marchi di fast food più famosi al mondo. E, anche se il nome fa pensare al contrario, il suo titolo non ha nulla a che vedere con la carriera militare, ma è solo un riconoscimento “culturale” assegnatogli dallo stato del Kentucky. La suaè un concentrato di colpi di scena in pieno american style. Da umile imprenditore delle ristorazione,è diventato il capo di un impero gastronomico basato sulla sua celebre ricetta di pollo fritto.Nato il 9 settembre 1890 a Henryville, in Indiana, sotto il segno della Vergine,ebbe un’infanzia difficile segnata dalla perdita del padre quando aveva solo sei anni. Per aiutare la famiglia, iniziò presto a cucinare, imparando le basi della gastronomia dalla madre.