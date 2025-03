Ilnapolista.it - Hamilton: «Non mi piace molto parlare in radio, con Adami stiamo imparando a conoscerci»

Lewisha parlato a Sky Uk dei suo primi teamcon la Ferrari. A Melbourne hanno colpito le risposte “spigolose” dell’inglese all’ingegnere di pista Riccardo. Il pilota ha definito “esagerate” tutte le reazioni a queste serie di scambi.Tra l’altro, chiudendo il gp d’Australia in decima posizione, questi scambi hanno avuto un peso maggiore sui media. A Sky Ukha chiarito com’è andata:«Voglio dire, naturalmente, tutti esagerano. È stato letteralmente solo un tira e molla. Sono statoeducato nel modo in cui gli ho risposto. Ho detto: ‘lascia fare a me, per favore’. Non stavo dicendo “vaffanculo”. Non stavo imprecando. Stavo davvero lottando con la macchina e avevo bisogno di concentrarmi completamente su queste due cose».Leggi anche: Formula 1, Antonelli show all’esordio: “Ha preso la patente da poco e ruba la scena ad: «Le comunicazionicon gli altri e i loro ingegneri, sono peggiori»non ne fa certo un dramma.