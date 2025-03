Dilei.it - Hai davvero fame o è solo voglia di qualcosa di buono? Scoprilo con i consigli dell’esperta

Se ti dicessi: “Ambrogio, ho un leggero languorino, avrei propriodidi”, cosa ti verrebbe in mente? Ebbene sì, è proprio lei.Hai sicuramente riconosciuto la famosa pubblicità di cioccolatini con quella donna bellissima vestita di giallo che mangia cioccolata in un momento qualsiasi della giornata, tutta disinvolta e soddisfatta, da far invidia anche all’autista.Voglio arrivare a dirti cosa avrei risposto io a quella bella signora se fossi stata Ambrogio. Sarà deformazione professionale, chiamala come vuoi, ma io avrei risposto così:“Signora bella, ma lei hao appetito?”E avrei continuato a spiegarle che: “Questo languorino può essere di diversa natura: possiamo definirlo verase. e si chiama appetito se. mentre parliamo diemotiva se.”.Quante domande per aver chiesto uncioccolatino, starai pensando, alzando gli occhi al cielo: “Così passa anche ladi mangiarlo!”.