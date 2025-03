Liberoquotidiano.it - "Ha trattato malissimo quel poveretto. Ma tutti muti": Hamilton accusa Verstappen, un grosso caso in F1

C'è nervosismo in casa Ferrari. Lewisè stato beccato mentre litigava con l'ingegnere della Rossa Riccardo Adami. “C'è stata una sorta di tira e molla tra noi – ha spiegato l'inglese ai microfoni di SkyUK – ma credo che le reazioni dall'esterno siano state esagerate. Ritengo di essere stato molto educato via radio, ho semplicemente chiesto di lasciarmi guidare, non l'ho certo mandato apaese! La verità è che avevo dei problemi con la macchina e chiedevo solo di potermi concentrare” E l'inglese ha subito puntato il dito contro il rivale Max. "Abbiamo solamente bisogno di tempo, Adami ha già lavorato con altri campioni del mondo e anche tra di noi non c'è alcun problema. Piuttosto dovreste ascoltare le comunicazioni di altri piloti con i loro ingegneri – ha precisato poi Lewis -, si sente ben di peggio.