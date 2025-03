Liberoquotidiano.it - "Ha pilotato il voto". La mamma di Lorenzo nel mirino di Striscia: bomba clamorosa sul Gf

Il Grande Fratello neldila Notizia. Il motivo? Diversi sospetti sul tele. Per il tg satirico di Canale 5 i parenti dei concorrenti possono influenzare il risultato del tele. A sostenerlo è Marco Dianda, esperto web di dinamiche televisive, sulla base delle testimonianze ricevute. In particolare un audio esclusivo delladiSpolverato che, in un gruppo fandom pro Shailenzo, incita i partecipanti a votare per il figlio e la compagna: "Grazie del sostegno che date a loro e a noi come famiglia. Non abbandono mio figlio e neanche Shaila. Meritano tutti e due la finale. Direi di sostenere la nostra 'regina'". A detta di Dianda, attraverso la creazione di mail multiple, da un solo gruppo fandom potrebbero uscire fuori 600mila voti che falserebbero così il tele