Guo Jiaxuan morto a 18 anni per una ginocchiata alla testa la tragedia in allenamento del talento ex Bayern

La promessa del calcio cinese, Guo, difensore diciottenne nel giro della nazionale U17, si è spenta tragicamente a seguito di un grave trauma cranico. Il giovane, membro del Beijing Guoan, era stato coinvolto in un fatale scontro di gioco durante unin Spagna a febbraio, in una partita tra la squadra primavera del suo club e l’RC Alcobendas di Madrid.Considerato un astro nascente del calcio cinese, Guo aveva attirato l’attenzione anche delMonaco, partecipando al progetto FCWorld Squad, un trampolino di lancio per giovani talenti internazionali. Il club bavarese ha espresso il proprio cordoglio sui social media.L’incidente fatale è avvenuto durante un’amichevole: unalo ha fatto cadere in coma. Nonostante i tentativi di salvarlo in un ospedale di Madrid, era stata dichiarata la morte cerebrale.