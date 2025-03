Notizieaudaci.it - Guo Jiaxuan, la promessa del calcio cinese muore alla vigilia del compleanno: l’incidente in campo

Il difensore 18enne si era allenato con il Bayern Monaco, giovanedel, è morto un giorno prima del suo 19esimoper le conseguenze del gravissimo trauma cranico subito nel corso di un allenamento in Spagna. A riferirlo sono i media locali, ricordando che l’atleta era caduto in coma il mese scorso dopo un incidente di gioco durante una partita di allenamento tra l’Under 20 di Pechino e gli spagnoli della RC Alcobendas a Madrid. Il difensore del Beijing Guoan, che si è allenato con il Bayern Monaco nel 2023 e fa parte della nazionale giovanile, aveva subito una ginocchiata involontariatestaera in coma da un mese dopo uno scontro di giocoDichiarato “cerebralmente morto” da un ospedale locale, era stato trasferito in Cina per proseguire le cure.