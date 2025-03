Tg24.sky.it - Guido Bertolaso compie 75 anni, storia e carriera dell'ex capo Protezione Civile. FOTO

Leggi su Tg24.sky.it

Cavaliere di Gran Croce al meritoa Repubblica italiana, il titolo più elevato tra quelli conferiti ai civili da parte del Presidentea Repubblica italiana, tra gli altri riconoscimenti figurano il titolo di Honorary Counsellor per il settore sociale e sanitario del Department for Social and Health Activities a Sichuan, China e la Légion d’Honneure da parte del Presidentea Repubblica francese