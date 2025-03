Dilei.it - Guida completa all’illuminazione del soggiorno. Consigli, idee e tendenze per un ambiente accogliente

Ilè il cuore della casa, il luogo dove ci si rilassa, si accolgono gli ospiti e si condividono momenti di convivialità. Per valorizzarlo al meglio, l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale: deve essere funzionale,e capace di adattarsi a diverse situazioni. Ma come scegliere le giuste luci per creare l’atmosfera perfetta?Come scegliere l’illuminazione generale delL’illuminazione generale è la base luminosa del, il punto di partenza per creare unequilibrato e. Deve essere sufficientemente intensa da illuminare l’intera stanza in modo omogeneo, senza risultare abbagliante o creare zone d’ombra.Fonte: UnsplashUn mix di luce naturale e lampade di design rende questo spazio luminoso,e ricco di personalitàLa scelta della luce principale dipende dalla grandezza della stanza e dall’altezza del soffitto.