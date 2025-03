Ilrestodelcarlino.it - Guida camion con la patente sospesa e mente sulla sua identità. Fermato a Toscanella

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dozza, 20 marzo 2025 – Quando la Polizia stradale di Imola lo hamentreva un autocarro "senza cintura di sicurezza allacciata e utilizzando il suo smartphone", prima ha detto di non avere con sé laperché aveva dimenticato il portafogli, poi ha mentito sulle proprie generalità. Gli agenti, però, lo hanno smascherato, scoprendo che gli era stata ritirata laperin stato d'ebbrezza, e "gli hanno contestato l'illecito dellacon, comunicando alla Prefettura di provvedere al suo ritiro", gli hanno sottoposto a fermo amministrativo il veicolo e lo hanno denunciato per le false dichiarazioni. L'episodio, fa sapere la Questura di Bologna, è avvenuto alcuni giorni fa in via Emilia, in località. Alla richiesta di esibire i documenti l'uomo, un 48enne italiano, "ha consegnato la sola carta di circolazione dell'autocarro" e ha appunto detto di "non avere con sè la, in quanto aveva dimenticato il portafogli".