Secoloditalia.it - Gualtieri nei guai per i soldi alla “piazza per l’Europa”: richiesta di dimissioni e nuovi esposti

Leggi su Secoloditalia.it

Con lo slogan «Roma libera» e uno striscione su cui si leggeva «vergogna Capitale», FdI ha portato direttamente in Aula Giulio Cesare la protesta per lo scandalo della manifestazione “Unaper”, finanziata dal Campidoglio con 270mila euro come se fosse stata promossa dall’amministrazione e non da Repubblica. Oltre al gruppo consiliare,protesta erano presenti anche il coordinatore romano e deputato di FdI, Marco Perissa, e una delegazione del gruppo regionale.«vergogna Capitale»: la protesta FdI per il caso “per”Sulla vicenda il consigliere di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, fra i primi a sollevare il caso, ha convocato per domani la commissione Trasparenza di Roma Capitale che presiede, per chiedere conto delle motivazioni e della documentazione delle spese sostenute.