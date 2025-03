361magazine.com - Guai per Tony Effe: il cantante è indagato

Protagonista di una rissa per il cantante. Il rapper, reduce dall'esperienza di Sanremo è indagato dalla procura di Tempio Pausania per una rissa avvenuta in un locale di Porto Cervo nel 2023. Nel locale della Costa Smeralda, in Sardegna, il 18 agosto ci fu una rissa con tafferugli e scontri tra clienti e addetti alla sicurezza: secondo quanto sta emergendo e la Procura il cantante sarebbe stato coinvolto: oltre a lui altri sette sono gli indagati. In totale sei sarebbero stati i feriti. Quella sera, con il rapper, era presente un amico pugile, un ultrà della Lazio e altri due giovani, uno di Roma e uno di Olbia. Non è la prima volta che Tony Effe ha problemi con la giustizia. A settembre 2021 è stato condannato ai lavori socialmente utili dopo una rissa avvenuta due anni prima fuori da un locale di Roma.